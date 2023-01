Spina: “Si intitoli una strada importante della città di Bisceglie alla figura di Giovanni Cosmai”

Per i più giovani, che potrebbero non ricordare la sua figura, Giovanni Cosmai è stato sindaco di Bisceglie dal 25 ottobre 1985 al 10 maggio 1987, nonché importante consigliere provinciale di Bari e segretario cittadino della D.C. Popolarissimo in quegli anni, ha avuto il grande merito di rilanciare l’attività di assistenza in favore delle fasce sociali più fragili, soprattutto attraverso il potenziamento dell’attività del Centro Provinciale di Riabilitazione (C.P.R.), di cui fu ottimo amministratore. In quegli anni, centinaia di cittadini biscegliesi poterono trovare una dignitosa occupazione lavorativa alle dipendenze del C.P.R., proprio in ragione dello sviluppo e dell’impulso da lui dato a quell’ente. Giovanni Cosmai è morto prematuramente e sembra essere stato dimenticato dalla città di Bisceglie. La Commissione Toponomastica Comunale e l’amministrazione comunale biscegliese dovranno nei prossimi mesi individuare una strada o una piazza con cui ricordare questa forte personalità politica, sana e positiva, che tanto bene ha fatto alla sua comunità e che merita la massima riconoscenza dalla città di Bisceglie”. Così ha dichiarato attraverso una nota il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.