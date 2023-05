Spina: “Bagno di folla per incontro in via La Spiaggia, che differenza col palco dei potenti”

«Bagno di folla di giovani e di tanti sostenitori all’incontro in via La Spiaggia sul porto. Toni sereni, entusiasmo sui volti di tutti, con i giovani gioiosi di questa esperienza politica fatta sui programmi per la città e nel rispetto delle regole». Così Francesco Spina, candidato sindaco al ballottaggio, dopo l’incontro dei giovani di Bisceglie Rinasce.

«Che differenza – rimarca Spina – rispetto ai volti tirati, toni livorosi e minacciosi del palco dei “potenti”, che parlavano di aria fritta solo agli “addetti ai lavori”, lontani mille miglia dal dramma dei cittadini biscegliesi che, proprio per l’insensibilità e incapacità di questa amministrazione, vivono da 5 anni nel degrado più assoluto che caratterizza tutti i quartieri della città. Abbiamo colto l’occasione per comunicare agli operatori del porto la volontà di contribuire con risorse comunali alla programmazione di eventi estivi in tutti i quartieri della città e, in primo luogo, nell’area portuale. Bisceglie deve tornare ad essere una delle prime città di attrazione turistica come è stata in passato. E dal porto, dopo il necessario dragaggio non effettuato in tutti questi anni, partirà la rinascita di Bisceglie. Questa sera – conclude Spina – i cittadini sono tutti invitati al comizio di chiusura alle 19.30 in piazza San Francesco».