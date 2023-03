Ruggieri: “Recupero frantoi ipogei argomento che mi ha caratterizzato, ma purtroppo ignorato”

“Pochi giorni fa ho visto, con grande piacere, un video di proposta sul recupero dei frantoi ipogei, un tema per me tra i più interessanti e della cui tutela e recupero mi occupo sin dal lontano giugno 2006, quando ne parlai per la prima volta sul periodico locale il biscegliese. E’ un argomento che mi ha caratterizzato moltissimo e, com’è facilmente intuibile, durante questi anni passati a lavorare lealmente in maggioranza, ho proposto più volte la trattazione del tema, soprattutto per quanto riguarda il frantoio ipogeo di via Volta/via Piave, al centro del mio impegno associativo passato e coronato con l’apposizione di un vincolo ministeriale di tutela nel 2013″. Lo ricorda attraverso una nota il consigliere comunale di opposizione Peppo Ruggieri.

“Com’è altrettanto facilmente intuibile, purtroppo sono stato ignorato anche in questo ambito. Dopo essere riuscito ad organizzare oltre un anno fa un sopralluogo con il Sindaco Angarano, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale Losapio e alcuni proprietari, non c’è stato alcun seguito o provvedimento, nessun passaggio successivo”.

“Sapere adesso che, in vista delle prossime amministrative, l’argomento è diventato oggetto di altri programmi elettorali oltre quello del mio candidato sindaco Vittorio Fata – conclude Ruggieri – non può che inorgoglirmi e fa ben sperare per il futuro di questi straordinari tesori che aspettano solo di essere recuperati e valorizzati”.