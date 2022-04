Risistemate staccionate percorso Ripalta, Angarano: “Incivili non l’avranno mai vinta”

“Stamattina stiamo risistemando nuovamente le staccionate lungo il percorso ciclopedonale di Ripalta che avevamo già aggiustato ma che incivili di turno avevano già provveduto a danneggiare in alcuni punti”. A renderlo noto è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Così mentre qualche ignorantello si diverte a distruggere i beni comuni, noi ci impegniamo a difendere la nostra bellezza e il nostro magnifico patrimonio paesaggistico”.

“Il sopralluogo, infatti – prosegue il Primo cittadino – è stato anche l’occasione per ammirare lo splendido scenario, il panorama mozzafiato tra terra e mare che regala il sentiero verso Ripalta. E ha rafforzato ancor di più la nostra motivazione: gli incivili non l’avranno mai vinta, non ci arrenderemo mai”.

“Un ringraziamento all’azienda che, appresa la notizia dell’atto di vandalismo – conclude Angarano – si è messa subito a disposizione con sensibilità e senza pretendere nulla in cambio”.