Raccolta firme del Pd Bat per proporre legge che introduce salario minimo a 9 euro l’ora

Il Partito Democratico Provinciale BAT ha organizzato per oggi, 15 settembre dalle ore 18:00 alle 21:00, una raccolta firme nei comuni della sesta provincia pugliese. L’argomento riguarda una petizione a sostegno dell’approvazione della proposta di legge Atto Camera n. 1275 per introdurre il salario minimo a 9 euro l’ora (ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione).

“Firmando la petizione – si legge nella nota del PD BAT a firma del segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi – sarà possibile contribuire alla battaglia che stiamo portando avanti in difesa di tutti quei lavoratori sottopagati e titolari di contratti non in linea con quello nazionale. Firmando puoi fermare il dilagare crescente della povertà. Tutti insieme possiamo contribuire a far si che questa proposta di legge sia approvata dal Parlamento”.

Di seguito le piazze dove si vota:

Andria, viale Crispi

Barletta, Piazza A. Moro

Bisceglie, via De Trizio 9

Trani, via Mario Pagano

Canosa, Piazza Libertà

Margherita di Savoia, Piazza Libertà

Minervino, Corso Matteotti 10

Trinitapoli, via Vitt. Veneto

San Ferdinando, piazza della Costituzione

Spinazzola, Corso Umberto 1