Protocollo di legalità e trasparenza, Angarano: “Nostro dovere innalzare soglia di attenzione”

“Saremo sempre in prima linea nella tutela di legalità e trasparenza e questo protocollo è un ulteriore strumento per tenere la guardia altissima, controllare con il massimo rigore, verificare e monitorare attentamente la gestione degli appalti pubblici e le procedure concorsuali di competenza comunale, vista la conclamata tendenza della criminalità organizzata ad infiltrarsi in questo tipo di operazioni”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, commentando la firma del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, avvenuta nella mattinata di ieri presso la Prefettura di Barletta Andria Trani.

“È nostro dovere innalzare la soglia di attenzione per impedire ogni possibile infiltrazione criminale nell’economia legale – continua – attivando ogni utile azione, anche attraverso l’interscambio informativo e l’interconnessione di banche dati per un’efficace vigilanza. Un ringraziamento al Prefetto della Bat Maurizio Valiante che, ancora una volta, dimostra attenzione concreta al territorio, effettua un ruolo di coordinamento ed assicura la massima collaborazione istituzionale ai Comuni – conclude il sindaco Angarano – per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico e affermare legalità e sicurezza”.