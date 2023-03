Primarie, Angarano: “Sostenete il ragazzo che tutti quanti avete imparato a conoscere”

“Ecco perché alle primarie di domenica 12 marzo vi chiedo di sostenere il ragazzo che tutti quanti avete imparato a conoscere, semplicemente Angelantonio”. Con queste parole il Sindaco Angarano si è rivolto questa mattina, attraverso un video messaggio (clicca qui), in previsione delle primarie che si terranno domani.

“Come avete visto, anziché pensare alla campagna elettorale ogni giorno ho continuato a lavorare per Bisceglie, come sempre in questi cinque anni. Ogni giorno ho dato il massimo, con passione, amore, onestà e trasparenza. Con l’onore di rappresentare Bisceglie e la Comunità biscegliese. Malgrado due anni di pandemia – sottoline – tutto questo lavoro ha portato un fiume di finanziamenti in Città, che sta già cambiando volto con molti lavori che in corso e tanti progetti che stanno per partire, già finanziati, reali e concreti.

Oltre 50 milioni di euro di finanziamenti già ottenuti ci consentiranno di continuare a rendere Bisceglie sempre più bella, moderna e accogliente, di migliorare i servizi e la qualità della nostra vita. Abbiamo creato tutte le condizioni per guardare al futuro con fiducia e ottimismo. Adesso però è importante credere in questa continuità amministrativa. Siamo sulla strada giusta, continuiamo a percorrerla insieme per portare a termine quello che abbiamo iniziato”.

Ricordiamo che il luogo dove recarsi a votare è la struttura dell’ex Ferus (via Porto) con possibilità di recarsi dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Non è necessario registrarsi non vi è l’obbligo di un contributo in denaro.