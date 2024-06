Strisce blu, Giorgia Preziosa: «Segnaletica verticale assente, ordinanza va modificata»

“La nuova società aggiudicataria del servizio di sosta a pagamento dovrà riformulare il cronoprogramma dei lavori e richiedere modifica ordinanza al comando di Polizia Locale”. A scriverlo è la consigliera d’opposizione Giorgia Preziosa in un comunicato stampa.

“Questa mattina sono stata raggiunta da alcune telefonate di residenti del centro urbano, la cui abitazione ricade nelle vie interessate dagli interventi di ripristino segnaletica orizzontale blu, che sarebbe dovuta avvenire lunedì 10 giugno”, scrive Preziosa. “Gli stessi, causa partenza nel weekend, dovendo lasciare le loro auto in sosta proprio nelle vie interessate dagli interventi, sono rimasti perplessi avendo appreso ieri dai comunicati stampa sul web, della programmazione del rifacimento segnaletica orizzontale blu, a partire dal giorno 10, ma allo stesso tempo verificando la non presenza di segnaletica verticale che, come normativa prevede, doveva essere apposta già dalla giornata odierna per rispettare le 48 ore di preavviso all’utenza”, si legge nella nota.

Per questa ragione, la consigliera d’opposizione chiede una rettifica rispetto all’ordinanza pubblicata nelle scorse ore.