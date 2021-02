Ordinanza Emiliano su scuola, La Notte: “Accelerare vaccini personale scolastico”

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato, nella giornata di sabato 20 febbraio, l’ordinanza n.56 che predispone la didattica digitale integrata per le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (LEGGI QUI). Non si è fatto attendere il commento del consigliere regionale biscegliese dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte.

“Siamo ancora in una situazione epidemica molto fluida e basta poco perché il trend dei contagi risalga”, afferma il consigliere regionale . “Negli ultimi giorni è stato registrato un aumento dei casi soprattutto nelle fasce di età più giovani e tra i bambini. Per questo è essenziale adottare dei provvedimenti tempestivi affinché la situazione non peggiori velocemente, anche a causa della circolazione delle varianti del virus, che oggi rappresentano un nuovo elemento di pericolosità per la salute pubblica a causa della loro maggiore capacità di trasmissione”.

“Comprendendo le tante difficoltà che le famiglie pugliesi hanno dovuto affrontare in questi mesi, è altrettanto indispensabile garantire il diritto all’istruzione in presenza alle centinaia di studenti con bisogni educativi speciali, disabilità ed esigenze familiari non diversamente affrontabili”, prosegue il consigliere La Notte. “Grazie anche al confronto franco e costante con i sindacati, la Regione Puglia ha deciso di non lasciare indietro gli studenti che vivono una condizione di incertezza o fragilità. La priorità, in questo momento, è pianificare la somministrazione dei vaccini in maniera rapida ed efficace. Ci sono alcuni Comuni, come quello di Bisceglie, in cui gli operatori scolastici sono ancora in attesa di conoscere la data in cui sarà somministrata loro la prima dose di vaccino. L’obiettivo è accelerare i tempi per poter permettere alle famiglie pugliesi di riportare i propri figli a scuola il più presto possibile, compatibilmente con l’andamento del contagio”.