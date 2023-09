Lavori via San Mercuro, Angarano: “Tutta un’altra storia, le buone notizie non finiscono qui”

“I lavori devono ancora essere ultimati con la segnaletica ma è già tutta un’altra storia. In via San Mercuro stiamo procedendo all’allargamento e alla messa in sicurezza della strada. Un’altra opera molto attesa che si concretizza con la nostra Amministrazione”. Lo dichiara in una nota sul profilo Facebook istituzionale, il sindaco Angelantonio Angarano.

“E le buone notizie non finiscono qui perché, terminato questo tratto, si procederà al successivo, di altri 600 metri, per una riqualificazione ancora più estesa di questa via centrale per i nostri agricoltori, che – conclude il sindaco di Bisceglie – finalmente sarà più sicura e praticabile”.