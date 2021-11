La Notte: “Progetto Puglia Popolare estraneo a quello dei Popolari con Emiliano”

“Sono costretto a precisare, per evitare antipatici equivoci, quale consigliere regionale della lista Popolari con Emiliano e coordinatore provinciale dei Popolari, che il mio movimento è assolutamente estraneo al distinto movimento Puglia Popolare di Massimo Cassano e del suo segretario cittadino Natale Parisi, assessore della Svolta”. Lo scrive in un comunicato stampa il consigliere regionale Francesco La Notte, commentando la nomina dell’attuale assessore della giunta Angarano come segretario cittadino di Puglia Popolare (LEGGI QUI).

“Siamo lontani mille miglia da questa politica che guarda alla tattica e alle chiacchiere ed è distante dalle esigenze e dai problemi della comunità. Ribadiamo la nostra forte convinzione che lo straordinario successo registrato alla presentazione del candidato sindaco avvocato Spina alla presenza dei nostri rappresentanti regionali e amici Sen. Ruggeri, assessore Gianni Stea e consiglieri regionali Mauro Vizzino e Sergio Clemente. Con il gruppo locale presente alla manifestazione, con gli ex assessori comunali e consiglieri comunali Giovanni Abascià, Paolo Ruggieri, Marco Di Leo, Ada Baldini e tanti altri sosterremo Spina esclusivamente per l’interesse della nostra comunità e per la necessità di creare una squadra onesta e competente che rimedi ai danni creati dalla svolta di Angarano, Parisi e altri assessori che quotidianamente combinano mille pasticci e mille errori che stanno pagando salatamente i cittadini”, prosegue La Notte.

“Nulla di personale con Cassano e Parisi, ma non possiamo condividere e assumerci le responsabilità di un percorso irresponsabile da cui prendiamo tutti quanti le debite distanze sotto ogni profilo”.