Il sindaco Angarano è il nuovo coordinatore provinciale di Avviso Pubblico

Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano è stato nominato coordinatore di Avviso Pubblico per la provincia di Barletta Andria Trani nel corso della riunione del Coordinamento regionale che si è svolta lunedì 20 novembre a Corato.

Insieme ad Angarano, già componente del comitato direttivo nazionale, sono stati nominati coordinatori il Sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, per la provincia di Foggia; il Sindaco di Corato, Corrado De Benedictis, per la provincia di Bari; l’Assessora del Comune di Mesagne, Anna Maria Scalera, per la provincia di Brindisi; il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi, per la provincia di Taranto.

“Bisceglie è entrata nel 2021 nella rete di Avviso Pubblico, realtà fondata nel 1996 e molto attiva nel prevenire e contrastare mafie e corruzione, nel promuovere i valori di legalità, giustizia e trasparenza attraverso la raccolta e condivisione di buone prassi, formazione, corretta informazione, approfondimenti, eventi culturali”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Ringrazio Avviso Pubblico, il Coordinatore regionale Pierpaolo D’Arienzo, il Presidente Nazionale Roberto Montà, il Vicepresidente Nazionale Michele Abbaticchio e i colleghi sindaci per la fiducia riposta nei miei confronti. Il ruolo di coordinatore provinciale è un ulteriore impegno, in sinergia con le Istituzioni, le Associazioni, le Scuole, le Parrocchie, i Cittadini, a promuovere sul territorio questi principi alla base non solo della buona politica e della sana amministrazione ma anche del vivere civile, di una società equa che possa trovare la forza per sviluppare sempre più gli anticorpi alla sottocultura mafiosa e possa stare, con orgoglio, dalla parte giusta, dalla parte del bene, del rispetto delle regole”.