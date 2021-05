Giornata contro Omofobia e Transfobia, Angarano: “Bisceglie favorisce cultura differenze”

“In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia e la Transfobia, riconosciuta dalla Comunità Europea e dalle Nazioni Unite, aderiamo alle iniziative di sensibilizzazione al tema del contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere contro la comunità LGBTI”. A parlare è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in occasione dell’incontro tenutosi a Palazzo di Città.

“Ancora troppi e scarsamente indagati – continua – i fenomeni delle violenze perpetrate per identità sessuale, una responsabilità che coinvolge tutti noi ed obbliga a costruire i presupposti di una società inclusiva che valorizzi ogni identità.”

“La bandiera arcobaleno, simbolo storico della comunità gay, lesbica e trans internazionale, sventola a Palazzo di Città per ricordare a tutte e tutti che la città di Bisceglie accoglie cittadine e cittadini che si riconoscono nei valori di una società libera e sicura per tutte e tutti, per testimoniare l’impegno delle istituzioni cittadine sul contrasto ad ogni forma di violenza e – conclude Angarano – favorire una cultura delle differenze armoniosamente integrate nel progetto del bene comune.”