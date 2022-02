Galantino su fine stato emergenza: “Perseveranza paga, allentare tensioni tra italiani”

“Disco verde per l’Ordine del Giorno a prima firma Galantino sulla fine dello stato di emergenza pandemica e il termine delle disposizioni in materia di Green Pass”. Lo dichiara lo stesso Onorevole biscegliese in forza a Fratelli d’Italia al termine del voto in Assemblea.

“La perseveranza paga. Ho presentato questo Ordine del Giorno per tre volte consecutive – continua – per chiedere al Governo di rispettare le sue stesse volontà di far cessare lo stato di emergenza il 31 marzo prossimo e di non prorogare le disposizioni in materia di certificazione verde. Ieri l’Aula ha votato favorevolmente e all’unanimità. Orgoglioso di essere stato sempre contro questo strumento liberticida e discriminatorio per i cittadini italiani soprattutto perché, come abbiamo sempre affermato, è evidente la sua inefficacia per la tutela della salute dei cittadini”.

“A fronte degli scenari internazionali che si presentano, mi riferisco alla situazione Ucraina, anche il Governo si è finalmente reso conto – conclude Davide Galantino – che è il momento di allentare tensioni e divisioni tra gli italiani”.