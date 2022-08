Elezioni politiche, La Notte: “Perché dovrei votare persone che non sono di Bisceglie?”

“Da quando, qualche giorno fa, sono state ufficialmente depositate le liste e le candidature, ho ricevuto numerose telefonate sia da amici, colleghi ma soprattutto da organi di stampa. Tutti con la medesima domanda: cosa farò alle prossime politiche? Ordunque, ci tengo a precisare che sono stato eletto in consiglio Regionale con la lista civica Popolari con Emiliano e non ho cambiato la mia posizione”. A parlare è il consigliere regionale Francesco La Notte.

“Molti colleghi sia della mia lista che di altre hanno aderito ad altre liste e movimenti, il sottoscritto no! Ho sempre rispettato e creduto nel mio Presidente e nella lista – sottolinea La Notte – in cui sono stato eletto e che porta il suo nome, e, pertanto intendo rimanere Popolari con Emiliano. Poiché ho ricevuto il mandato nel territorio della BAT, chiaramente, il mio voto andrà a due amici di Bisceglie, Giovanni Casella e a Stefania D’Addato. Per me votare alla Camera Gianni, nel collegio plurinominale Bat/Foggia, per abbreviare, e Stefania al Senato significa votare due amici che conosco da oltre 25 anni e a cui sono legato da un forte rapporto di amicizia e, poi, Gianni è anche un collega a livello professionale”.

“Perché dovrei votare persone che non sono di Bisceglie? O che non ha fatto niente per Bisceglie? Almeno Gianni, politico di spessore nella nostra collettività, ha dimostrato, sempre, di amare la sua città negli anni, così anche come Stefania che è un punto di forza della cultura nella nostra città. Quindi, credo che votare due amici, della mia città – conclude il consigliere regionale La Notte – mi permetterà di continuare a voler bene a Bisceglie e alla intera provincia BAT. Spero, dopo il 25 settembre, di avere interlocutori capaci del nostro territorio con cui programmare il nostro futuro”.