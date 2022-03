Democrazia Cristiana: la biscegliese Rosalia Sette nominata Segretaria Provinciale

Dopo la nomina del Segretario cittadino Giuseppe Ruggieri, dello scorso dicembre, la Democrazia Cristiana procede nel percorso di costruzione politico affidando all’ex Assessore al Turismo e Marketing Territoriale Rosalia Sette, l’incarico di strutturare la rete politica della provincia BAT partendo proprio da Bisceglie, con l’incarico di Segretaria Provinciale.



“Abbiamo individuato nella persona della Dott.ssa Sette una donna dinamica e pragmatica, che saprà costruire con quanti vorranno dialogare un percorso di confronto attivo e programmatico” – così il Leonardo Cocola Segretario Regionale del Partito e Responsabile del Dipartimento Nazionale per le Piattaforme Tecnologiche. “Saluto con piacere la nomina a Segretaria Provinciale della DC a Rosalia Sette, augurandole buon lavoro. Sono certo che insieme possiamo costruire un percorso concreto, c’è tanto lavoro da fare ed occorre rimboccarsi le maniche” – così il Segretario Cittadino Biscegliese Giuseppe Ruggieri.



“La recente esperienza amministrativa mi ha convinta che ognuno di noi ha il dovere di interessarsi alla cosa pubblica, al benessere ed alla crescita del territorio; durante il mio mandato ho maturato la convinzione che il Centro è la sintesi. La moderazione ed il pragmatismo devono caratterizzare l’azione politica di ognuno di noi, senza dimenticare che un’intera platea di cittadini e stakeholder necessita ogni giorno di un confronto empatico e che sappia trasformare le esigenze in visione e soluzioni” – afferma la neo nominata Segretaria. “La Politica oggi deve assumere un ruolo di responsabilità verso i cittadini e collaborare in modo proattivo con le istituzioni e la rete dei portatori di interesse, con l’unico obiettivo di massimizzare la crescita economica e culturale. Presto saremo presenti nella Città di Bisceglie con una sezione nella quale saremo a disposizione dei cittadini e di quanti vorranno dialogare in maniera costruttiva con il nostro gruppo”.



“La spinta motivazionale ad intraprendere questo percorso è dettata dal desiderio di mettere a disposizione della città le mie competenze nell’ambito della Gestione delle Risorse Umane e dell’Orientamento al Lavoro, oltre che alla tematica dello sviluppo Turistico della Provincia BAT ed in particolare della Città di Bisceglie. Parliamo di “Cose e Città”, lasciamo che altri parlino solo di “Nomi”, il nostro percorso è aperto a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vorranno misurare le proprie capacità con l’unico scopo di crescita organica e corale.”