Davide Lavolpicella nominato Coordinatore cittadino di “Noi Con l’Italia”

L’avvocato biscegliese Davide Lavolpicella è stato nominato Coordinatore cittadino di “Noi Con l’Italia”, movimento politico della coalizione di centro-destra e di maggioranza del Governo Nazionale a guida Meloni.

“Ringrazio il presidente nazionale On. Maurizio Lupi, il parlamentare eletto in Puglia On. Alessandro Colucci e il coordinatore regionale Luigi Morgante per la fiducia accordatami – dichiara Lavolpicella – suggellata dalla nomina diretta conferitami proprio dal presidente nazionale Maurizio Lupi”.

“A Bisceglie il movimento coerentemente si affiancherà agli storici alleati di Fratelli d’Italia, Lega, Udc, “Italia al Centro” che hanno deciso da tempo – conclude il neo Coordinatore cittadino – di aderire alla grande coalizione amministrativa Bisceglie Rinasce, che sosterrà alle elezioni comunali del 2023 la candidatura del l’avv. Francesco Spina”.