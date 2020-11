Consiglio comunale in videoconferenza, i punti in discussione

Si terrà lunedì 30 novembre alle 15:30 in prima convocazione o giovedì 3 dicembre, stessa ora, in videoconferenza un consiglio comunale che prevede la discussione di sette punti.

In primis “situazione emergenza Covid-19”, si passerà poi all’approvazione del bilancio consolidato al 31.12.2019 e al recupero di isolati nel centro storico da adibire ad alloggi sociali.

Nel quarto punto si parlerà del controllo della Corte dei Conti Puglia sui rendiconti 2017 e 2018. Spazio poi alle norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione.

Sesto punto “scioglimento consensuale della convenzione tra Comune di Bisceglie e Comune di Surbo per l’esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale. L’ultimo punto riguarderà la “verifica degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale di Bilancio per il triennio 2020/2022 e connessa ricognizione dei programmi 2020”.