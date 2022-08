B punto e a capo: “Sorpresi da decisione di Sasso. Sosterremo con forza candidatura di Casella”

“Apprendiamo dagli organi di informazione con enorme stupore la decisione del consigliere comunale Mauro Sasso, eletto con la nostra lista, di dichiararsi indipendente. Una scelta non condivisa in alcun modo con il gruppo, con il capolista Mimmo Baldini, con quei candidati che hanno tutti contribuito, attraverso il consenso ricevuto da ciascuno in diversa misura, al raggiungimento del quorum necessario ad esprimere l’elezione di Sasso in consiglio. Siamo amareggiati e sorpresi per la totale mancanza di confronto su quest’ultima e su altre questioni”. Sono le dichiarazioni giunte dal gruppo B punto e a capo dopo la decisione del consigliere Sasso di dichiararsi indipendente a seguito della candidatura di Gianni Casella (leggi qui).

“Il gruppo ‘B punto e a capo’ sosterrà fortemente, con coerenza e lealtà, la candidatura di Gianni Casella alle prossime elezioni politiche, riconoscendo nell’uomo le qualità, le competenze e i valori necessari ad affrontare una sfida ambiziosa che riguarda l’intera comunità biscegliese – conclude la nota – e pone la sua figura al servizio e a disposizione del territorio. Non possiamo farci sfuggire questa opportunità”.