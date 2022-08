Consiglieri Russo e Sasso si dichiarano indipendenti: “Candidatura Casella non condivisa”

I consiglieri comunali Alfonso Russo e Mauro Sasso, eletti nella coalizione del candidato sindaco Dottor Giovanni Casella, facendo parte del movimento politico “Nel Modo Giusto”, hanno deciso di dichiararsi indipendenti a seguito della candidatura di Casella alle elezioni politiche nella lista del terzo polo Calenda/Renzi.



“Si precisa che la predetta candidatura non è stata né coordinata né condivisa con gli scriventi che hanno appreso la notizia unicamente dai mezzi di stampa e dei social. Pertanto non essendo frutto di una scelta politica ed espressione del gruppo che si rappresenta, con la presente comunichiamo in qualità di consiglieri comunali la decisione irrevocabile di dichiararci indipendenti”, si legge nella nota stampa.



“Tuttavia è doveroso ringraziare il Dott. Giovanni Casella per il lungo percorso politico condiviso per oltre 10 anni, augurandoli un grosso in bocca al lupo per la sua candidatura”, concludono Russo e Sasso.