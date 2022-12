“Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro mafie e corruzione”: Angarano nel consiglio direttivo

Durante l’Assemblea nazionale tenutasi a Bologna, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano è stato eletto nel consiglio direttivo dell’associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione”.

“È la prima volta per un sindaco della Bat, un’esperienza che condividerò con altri colleghi sindaci pugliesi, uniti nella missione di alimentare quotidianamente, con il nostro operato e insieme alle nostre Comunità, la cultura della legalità, della trasparenza e dell’onestà”, scrive Angarano sui social.

“La bellezza e la fierezza di stare dalla parte giusta. Non semplici valori ma una ragione di vita. Principi fondanti di una politica seria e credibile che non scende a compromessi. Humus per un futuro migliore da lasciare ai nostri figli, non solo una speranza ma un obiettivo comune che dobbiamo raggiungere insieme, con coraggio e tenacia”, conclude il primo cittadino.