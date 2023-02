Assessore Maraschio illustra politiche abitative della Regione nell’incontro con “Davvero Bisceglie”

L’evento “La casa a Bisceglie – Le necessità da affrontare”, promosso dalla coalizione Davvero Bisceglie su impulso di Sinistra italiana, ha richiamato un pubblico attento alla tematica.

L’assessore regionale Anna Grazia Maraschio ha illustrato le prospettive dei prossimi interventi della Regione in favore dell’edilizia popolare, a cominciare da un bando, che sarà pubblicato a brevissimo, con al centro le esigenze di giovani, donne, disabili e migranti. Si è parlato anche di housing sociale e condomini solidali come di efficientamento energetico, altro argomento strettamente connesso alle questioni abitative.

Angelo Garofoli, segretario del sindacato Sunia per Bari e Bat, ha fatto il punto della situazione a Bisceglie con una relazione dettagliata e approfondita sui bisogni e le criticità del territorio. È intervenuto anche il consigliere regionale Filippo Caracciolo, confermando il massimo impegno della maggioranza sulle politiche dell’abitare e cogliendo l’opportunità per fare un annuncio molto atteso: «Il nucleo di valutazione del ministero della salute ha dato il via libera, con alcune prescrizioni, alla realizzazione del nuovo ospedale del nord-barese». L’incontro è stato moderato dal referente cittadino di Sinistra italiana Pasquale Pozzolungo, che ha rimarcato il massimo supporto all’operato dell’assessore Maraschio in un’ottica di consolidamento dei rapporti fra la coalizione che governa la Regione Puglia e “Davvero Bisceglie”.

Una continuità sottolineata anche dal candidato sindaco Vittorio Fata: «Un onore ospitare l’assessore regionale Maraschio e il consigliere regionale Caracciolo. Abbiamo tracciato, grazie all’autorevole, puntuale e competente contributo del segretario Sunia Garofoli, un quadro piuttosto chiaro dello scenario in città. I temi dibattuti s’inseriscono perfettamente nelle coordinate del programma amministrativo che stiamo continuando a scrivere con l’aiuto di cittadini, associazioni e imprenditori. Evidenzio in particolare la nostra proposta di realizzazione della comunità energetica, per proiettare Bisceglie, davvero, nel prossimo decennio e trasformarla in quella città moderna che ha tutte le carte in regola per diventare. Grazie a Pasquale Pozzolungo e Sinistra italiana per aver ideato l’evento».