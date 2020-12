Angarano su ritorno Bisceglie a zona gialla: “Non sottovalutare emergenza ancora in corso”

“Come annunciato dal Presidente Emiliano, tutti i comuni della Bat da domani saranno zona gialla. Questo chiaramente non significa che si debba sottovalutare l’emergenza ancora in corso”. E’ l’appello alla cittadinanza rivolto dal Sindaco Angelantonio Angarano, subito dopo le dichiarazioni del Governatore Emiliano che preannunciavano da oggi il ritorno alla zona gialla per i 20 comuni pugliesi, compreso Bisceglie (leggi qui).

“Non comportiamoci quindi, come se il Covid fosse superato. Anzi, ora più che mai è assolutamente indispensabile – sottolinea il primo cittadino – continuare a rispettare le regole, adottando tutte le precauzioni necessarie a tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. Dai nostri comportamenti dipende l’evoluzione di questa pandemia – conclude Angarano – soprattutto in un momento delicato come questo”.