Angarano: “Progetto per nuova area gioco e strutture sportive nel quartiere San Pietro”

Il sindaco Angelantonio Angarano è stato ospite di Don Gaetano nella chiesa di San Pietro per illustrare ai residenti, insieme all’Arch. Losapio, Dirigente dell’Ufficio Tecnico, e ai progettisti, come cambierà il quartiere grazie a due progetti che aumenteranno il decoro e la qualità della vita, parallelamente alle occasioni di inclusione e socializzazione.

Come illustrato dall’Arch. Sgobba, di fronte alla chiesa, accanto al parco Don Milani, è partito il cantiere per la realizzazione di un’area giochi grazie ad un finanziamento di 500.000 euro ottenuto dall’Amministrazione. L’area, oltre a nuovo verde, illuminazione e arredi, conterrà un circuito di pump track (con due percorsi di diverse difficoltà) per la pratica in sicurezza degli sport su mezzi a ruote privi di motore e principalmente destinato alle biciclette ma anche a pattini o roller, monopattini, skateboard.

L’Ing. Gentile e l’Arch. Occhionigro hanno illustrato il progetto delle strutture sportive che sorgeranno nel terreno alle spalle della chiesa, ceduto gratuitamente dal Comune. Il progetto prevede un campo di calcio A5 – pallavolo, un’area polifunzionale – campo di baskin, una gradonata per manifestazioni all’aperto, un campo da bocce, un ufficio a servizio delle attività, spogliatoi, illuminazione e nuova recinzione.

L’incontro, come era già successo nei giorni scorsi nelle parrocchie di Santa Caterina e di San Lorenzo, è stato ovviamente l’occasione per dialogare con i residenti e recepire tante idee per continuare a migliorare il quartiere. Insieme al sindaco, anche gli assessori Naglieri e Lorusso e i consiglieri Mazzilli e De Noia. “Tanti cantieri sono attivi in Città, molti lavori di riqualificazione sono in corso, tanti progetti reali e già finanziati sono pronti per essere realizzati. Bisceglie diventa sempre più bella, accogliente e moderna”, commenta il primo cittadino.