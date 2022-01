A Bisceglie il primo Congresso Provinciale di Azione

Nel fine settimana si terranno i Congressi Provinciali di Azione in tutta Italia, in vista di quello Nazionale in programma per il 18 febbraio.

Sarà Bisceglie oggi, domenica 16 gennaio al teatro Politeama Italia, dalle 16.00 alle 20.00, ad ospitare il primo Congresso BT.

“Vogliamo lavorare con i cittadini per costruire un grande Partito riformista che abbia radici culturali liberalsocialiste, repubblicane, popolari – afferma il Coordinatore Provinciale Bat di Azione Nicola Colangelo – tali da unire idealismo e pragmatismo perché questa è la sfida di cui l’Italia ha bisogno. Stiamo facendo un grande esercizio di democrazia, e questo avverrà grazie a tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Per accedere al Congresso sarà necessario green pass rafforzato e mascherina FFP2.