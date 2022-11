“Zan, Zendegi, Azadi”: serata approfondimento e mostra fotografica per raccontare l’Iran

Questa sera, venerdì 25 novembre, dalle ore 18.00, presso Palazzo Tupputi, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie promuove l’iniziativa intitolata “Zan, Zendegi, Azadi. Donna, Vita e Libertà. Le strade dell’Iran: alla scoperta della donna e della cultura iraniana”.

La rassegna è nata dall’idea della giovane professoressa biscegliese Federica de Pinto che, attraverso i suoi studi, si è sempre interessata della tutela dei diritti e dell’emancipazione femminile. Con il supporto dell’Assistente Sociale Claudia Carulli, la dottoressa de Pinto è riuscita ad organizzare un evento il cui scopo è quello di porre l’attenzione sull’attuale situazione iraniana, evidenziando, in particolare, la forza di quel popolo e quella delle sue donne.

Le dottoresse dialogheranno con l’Avvocato Antonietta Spinelli, Vicepresidente dell’Associazione Culturale “Voglia di partire, culture, turismo solidale” e, attraverso collegamento web, con l’Attivista per i Diritti Umani e Digitali Pegah Moshir Pour. Infine, in materia di tutela contro la violenza sulle donne, non mancherà la testimonianza di Save, Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie.

Il forum sarà arricchito con dei momenti di arte, sentimento ed empatia mediante il magistrale contributo degli attori Franco Carriera e Anna Lozito, che interpreteranno dialoghi e testi, tra cui la poesia del biscegliese Pasquale Consiglio, dal titolo “Com’eri vestita” e l’esibizione congiunta del chitarrista Francesco De Pinto e della poetessa Serena Mansueto. Per concludere verranno esposte e presentate le attività di Storie e Stoffe, progetto promosso da Caritas Bisceglie.

Un ringraziamento speciale va alla collaborazione dell’Associazione Urca, protagonista dei principali eventi artistici cittadini, che nelle stanze di Palazzo Tupputi dal 25 al 27 novembre si occuperanno dell’allestimento di una mostra fotografica, le cui foto sono state donate, appositamente per l’evento, dall’ospite Avv. Antonietta Spinelli. L’editing delle fotografie esposte è a cura del fotografo Giandomenico Veneziani.