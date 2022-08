“Viaggio a Vienna”: Libri nel Borgo Antico ospita presentazione volume di Nicola Giuliani

È in programma domenica 28 agosto alle ore 21.50 in Piazza Tre Santi la presentazione del nuovo volume scritto da Nicola Giuliani nell’ambito della tredicesima edizione del festival Libri nel Borgo Antico. “Viaggio a Vienna. Giuliani racconta Giuliani” è l’ultimo lavoro biografico su Mauro Giuliani, celebre compositore protoromantico e padre della chitarra classica, nato a Bisceglie nel 1781.

Il ricco e prestigioso volume è pubblicato dalla casa editrice De Ferrari, con sede a Genova, città natale del grande violinista Niccolò Paganini, che di Giuliani fu amico e che con lui e con Rossini costituì a Roma negli anni ’20 dell’Ottocento quello che fu definito il “triumvirato musicale italiano”. Il libro di Nicola Giuliani racconta in modo particolare il decennio più significativo sotto l’aspetto artistico e quello più coinvolgente sotto l’aspetto umano della vita del chitarrista biscegliese.

«Lo spirito che mi ha portato a scrivere il libro è lo stesso che mi indusse qualche anno fa ad aprire la Casa Museo Giuliani nel centro storico di Bisceglie. L’obiettivo resta infatti, anche attraverso questa particolare forma di presentazione al pubblico, di allargare la conoscenza di un grande Italiano, che trasse in terra pugliese la sua prima formazione artistica, in un ambiente più vasto della platea dei musicisti», spiega Nicola Giuliani.

«L’evento organizzato per Libri nel Borgo Antico sarà un vero e proprio concerto spettacolo alla presenza di un virtuoso chitarrista come Francesco Scelzo e con la voce di Giuseppe Stringaro e ovviamente dello stesso autore del libro nelle vesti di narratore. Una forma nuova per raccontare la straordinaria vita di Mauro Giuliani, della cui arte tutti i biscegliesi possono andare fieri. Non smetterò mai di ringraziare Nicola Giuliani, biografo di Mauro e discendente della famiglia, per il suo continuo lavoro di ricerca, approfondimento e divulgazione», dichiara Sergio Silvestris, presidente di Associazione “Borgo Antico”.