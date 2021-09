Vecchie Segherie Mastrototaro, il deputato Zan presenta il suo libro con Nunzia De Girolamo

Alle Vecchie Segherie Mastrototaro, spazio all’attualità con uno dei principali protagonisti della scena politica e del dibattito pubblico degli ultimi mesi. Sabato 25 settembre ore 20.00, la scalinata di via porto ospiterà il deputato Alessandro Zan, in dialogo con Nunzia De Girolamo per presentare “Senza Paura, la nostra battaglia contro l’odio”, edizioni Piemme, con un intervento musicale del gruppo Ricchitoni.

Alessandro Zan, relatore del disegno di legge che porta il suo nome, ha avanzato in Parlamento una proposta che ha aperto un grande e animato dibattito nel Paese. Il suo libro è molte cose insieme: un racconto autobiografico intimo e privato in cui l’autore condivide con il lettore il suo percorso faticoso ma consapevole di militante Lgbt, ma anche una spiegazione delle necessità di una legge che combatta l’odio, l’omotransfobia, la misoginia, l’abilismo. Partendo, però, da un presupposto chiaro: questa è una legge a tutela di tutti. Per amare chi si vuole, senza paura.

Ingresso libero. Per accedere è necessario essere muniti di Green Pass e prenotarsi a questo link: https://forms.gle/UFQiDtFnNnp5jYkU9).