Vecchie Segherie Mastrototaro, Chiara Gamberale presenta “I Fratelli Mezzaluna”

Prosegue il fitto calendario di appuntamenti in programma a marzo alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie: quest’oggi, venerdì 17 marzo alle ore 19:00 Chiara Gamberale presenta il suo primo romanzo per ragazzi I Fratelli Mezzaluna, Salani Editore, accompagnata da Viviana Peloso, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Bisceglie.

Due fratelli alla ricerca della verità sulla loro famiglia, due mondi inconciliabili, una storia che indaga sul rapporto genitori-figli, un viaggio attraverso tutte le sfumature delle emozioni. Una protagonista della letteratura italiana che con ogni suo libro cattura l’attenzione della stampa e dei grandi nomi del panorama culturale. Lo chiamano il Villaggio Perfettissimo, il posto in cui tutti sono felici e senza un pensiero, in cui tutti vorrebbero nascere e da cui nessuno vorrebbe mai andarsene. Tutti tranne Lena e Alen, i fratelli Mezzaluna figli di Maddy La Matta, nati in una notte di luna spaccata a metà. Chi è il padre nessuno lo sa: Lena e Alen sanno solo che viveva sulla luna e ora è disperso tra le galassie. Storia affascinante, senza dubbio, ma completamente falsa. E quando Maddy decide di risposarsi, tutte le sue bugie vengono a galla. I gemelli scappano e vengono risucchiati nel Mondo Sottopelle. Qui incontreranno creature mai viste prima e impareranno che è possibile essere felici e allo stesso tempo imbarazzati, arrabbiati e insieme innamorati… e finalmente scopriranno la vera storia di Maddy e del loro papà. Chiara Gamberale è nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha esordito nel 1999 con Una vita sottile. Ha scritto, fra gli altri, La zona cieca (2008, Premio Campiello Giuria dei Letterati), Le luci nelle case degli altri (2010), Per dieci minuti (2013), Avrò cura di te, a quattro mani con Massimo Gramellini (2014), Adesso (2016), Qualcosa (2017) e Il grembo paterno (2021). I suoi libri sono tradotti in sedici paesi. È autrice e conduttrice di programmi radiofonici e televisivi come Io, Chiara e l’Oscuro (Rai Radio2) e Quarto piano scala a destra (Rai Tre) e del podcast Gli Slegati. Collabora con La Stampa, 7 Corriere della Sera, Vanity Fair, Io Donna e Donna Moderna. Ha ideato e dirige il Festival Procida Racconta.

Ingresso gratuito: per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it