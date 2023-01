Tutto pronto a Bisceglie per la decima edizione del “Concerto d’Inverno”

Tutto pronto per la decima edizione del tradizionale Concerto d’Inverno, organizzato dall’Orchestra Sinfonica Biagio Abbate della provincia BAT in collaborazione con l’Orchestra ICO 131 della Basilicata e che prevede la partecipazione diAnna Tifu,brillante violinista di caratura internazionale. L’evento è previsto per l’8 febbraio, ore 20.30, al Politeama Italia di Bisceglie.

La talentuosa violinista, nata a Cagliari nel 1986, ha iniziato a suonare il violino già all’età di sei anni, guidata da suo padre. La sua carriera di violino solista è iniziata, quando aveva solo undici anni, con l’Orchestre National des Pays de la Loire; un anno dopo si è esibita con l’orchestra del Teatro alla Scala di Milano con il concerto n.1 di Bruch. Nel 2007 vince il tanto ambito Concorso Internazionale George Enescu a Bucarest, in Romania. Recentemente, inoltre, ha fatto parte della giuria del Festival di Sanremo nel 2014 e della giuria del Concorso Paganini nel 2018.

Il Concerto sarà eseguito dai componenti dell’Orchestra ICO 131 della Basilicata, coadiuvati da orchestrali della Biagio Abbate, diretti dal M° Benedetto Grillo. Saranno eseguite musiche di Beethoven ed il concerto per violino e orchestra di Brahms.

L’ingresso sarà consentito dalle ore 20:00. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro oppure online https://bit.ly/3ke2FZT