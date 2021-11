Teatro Don Luigi Sturzo, va in scena “Trappola per topi” della compagnia Il Cielo di Carta

Oggi al Teatro “Don Luigi Sturzo” di Bisceglie va in scena (alle 19.30 e alle 21.30) lo spettacolo “Trappola per topi”, rappresentazione teatrale a cura della compagnia tranese “Il Cielo di Carta” con Luigi la Forgia e Rossana Chietri per la regia di Annamaria Di Pinto.

La narrazione prende il via da un misterioso incidente. Attraverso il serrato dialogo e i continui colpi di scena si fa strada una verità inattesa. Lo spettatore si trova continuamente spiazzato, le luci sempre più crepuscolari e le musiche sempre più ossessive, i suoni ed i rumori delle azioni introducono lo spettatore in un mondo dove mentire è chiaramente un gioco.

Da moderna commedia noir si tenta di entrare in una tragedia antica, quella della guerra di coppia, che tocca i temi dell’abbandono, della salvezza e del possesso, con una messa in scena a tratti clownesca per dipingere il divertimento grottesco in pochi passaggi estremi. “Uno spazio scenico pensato come spazio onirico – ci chiarisce Annamaria Di Pinto, autrice e regista dello spettacolo – in cui il tempo viene annullato e lo spazio ristretto, che ingoia i protagonisti come in quadro, in un meccanismo ad orologeria”.

Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti Covid. Per prenotare (ticket d’ingresso 15 euro) occorre compilare il modulo di prenotazione ai seguenti link. Pomeridiano: https://forms.gle/JWMVQUQsgH1bwJYt6. Serale: https://forms.gle/fCNYv5Bm5qLbrQrQ6.

La produzione rientra nel piano triennale per la cultura dell’Assessorato alle Culture della Città di Trani che sostiene la progettualità (sono previste altre date nella città di Trani) e soprattutto il laboratorio di recitazione che ha preso avvio lo scorso mese di ottobre e che si sta svolgendo parallelamente. Lo spettacolo gode del patrocinio del Ministero della cultura, dell’associazione Mujeres nel Teatro, dell’Unione Buddhista Italiana, della Città di Trani, e di AsteriaSpace.