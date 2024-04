Stefano Reali ospite oggi delle Vecchie Segherie Mastrototaro con il suo nuovo libro

Stefano Reali sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro, oggi, venerdì 12 aprile, alle 19.30, per presentare il suo ultimo libro “Shakespeare Ænigma. La prima incarnazione di John Florio”, edito da Florestano Edizioni.

Un libro che ricostruisce in mondo intrigante la lotta per il successo tra gli autori teatrali della Londra elisabettiana, attraverso la storia di Jhon Florio, un giovane letterario italiano che, in fuga dall’inquisizione, si rifugia in Inghilterra.

A Londra, inizia per lui una scalata sociale che lo conduce presso la Corte della regina Elisabetta, dove entra in contatto con le menti più geniali del suo tempo, Ma sarà il patto “cyranesco” con William Shakespeare a cancellarlo dalla Storia, dando vita alla più grande truffa letteraria degli ultimi quattro secoli.

L’incontro sarà arricchito dalle letture di Nunzia Antonino e Pietro Naglieri.