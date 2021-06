Stasera “Antonella & Friends, una vita a colori” nel ricordo di Antonella Dell’Olio

Un concerto in memoria di Antonella Dell’Olio nel giorno del suo compleanno, proseguendo insieme quello che avrebbe fatto lei: continuare a cantare, a lottare con il suo sorriso gentile e l’animo sempre positivo. È il senso profondo dell’evento, intitolato emblematicamente “Antonella & Friends, una vita a colori”, che si terrà questa sera alle ore 20.30 in piazza Vittorio Emanuele.

Lo spettacolo è organizzato dalla famiglia di Antonella e patrocinato dal Comune di Bisceglie. Sul palcoscenico saliranno affermati artisti, tutti amici della cantante biscegliese recentemente scomparsa, uniti nel desiderio di ricordarla con tanta bella musica e allegria: il Quartetto d’archi Vernè, Vittorio Gallo, i Sottosuono, Rosanna D’Ecclesis, Njoy & Marina Elle, Savio Vurchio, Maria Enrica Lotesoriere & Pheel Balliana, Iron*Ique, Lino Pariota, Orlando Johnson E Will Diamond. Ma nell’arco della kermesse non mancheranno momenti di poesia a cura di Nicola Ambrosino, riflessioni, emozioni e ricordi. La presentazione della serata è affidata a Tommaso Amato, anch’egli tra coloro che, come tanti amici di Antonella, hanno supportato l’organizzazione dell’evento.

“Sin da subito abbiamo fortemente condiviso la finalità di questa serata veramente speciale, all’insegna dei valori più nobili, uniti nel ricordo attivo di una nostra giovane e affezionata concittadina che con la sua voglia di vivere, il suo talento e la sua generosità ha lasciato un magnifico ricordo nella Comunità”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

L’ingresso è libero con posti limitati nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore. Per partecipare al concerto accedendo alla platea è necessario prenotare il proprio posto a sedere compilando il modulo Google al seguente link: https://tinyurl.com/84eudwu3.