Comunità biscegliese in lutto per la scomparsa di Antonella Dell’Olio

Una triste notizia ha scosso questa mattina la comunità biscegliese. È scomparsa all’età di 38 anni Antonella Dell’Olio dopo una lunga malattia.

Pedagogista residente in Lombardia, Antonella è stata tra le fondatrici di “Irene For Life” associazione, intitolata alla sorella scomparsa prematuramente per un male, che ha avuto il merito negli anni di effettuare numerose raccolte di fondi per aiutare persone in difficoltà.

Solare, attiva, amante della vita, Antonella ha coltivato con talento anche la passione per la musica. Una guerriera che adesso potrà riposare in pace dopo una lunga battaglia.

La Redazione di Bisceglie24 porge le più sentite condoglianze alla famiglia.