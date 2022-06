“Scrivimi per sbaglio”: al Politeama la proiezione del film aperta al pubblico

Questa sera, alle ore 21:00, sarà proiettato per la prima volta, al Teatro Politeama Italia di Bisceglie, “Scrivimi per sbaglio”, lo “short film” del giovane regista e direttore biscegliese Giuseppe de Candia, che conta attualmente più di 20 selezioni e 7 Premi nei Festival nazionali e internazionali del Cinema Indipendente.

Amore, confusione e la capacità di rischiare tutto e affidarsi al destino: questi sono i temi chiave della storia che parla di Alessandro, un giovane liceale che si innamora di Chiara, sua compagna di classe. Potrebbe sembrare una banale storia d’amore come tante altre, ma ci penserà il fato a intervenire per rimescolare le carte, o meglio la carta: una lettera che Alessandro scrive per la sua innamorata, ma che non finirà nella casella giusta.

In sala per la proiezione della commedia romantica, oltre al regista, sarà presente tutto il cast, tra cui Paola Sinisi, Michelangero Camero e Luca Costantino. Oltre ai giovani attori esordienti, ci saranno anche Francesco Mastrodonato, attore professionista della commedia Biscegliese, e Nicola Losapio, noto per la partecipazione a Fiction Rai: entrambi hanno, infatti, preso parte alle riprese come membri del cast. Infine, non per importanza, l’autore della colonna sonora della pellicola, Fabio di Liddo.

Alla proiezione seguirà un dibattito su temi importanti riguardanti la comunità lgbtq+: inclusione, libertà, diritti e molto altro. Prenderà parte al dialogo, moderato dallo speaker radiofonico e presentatore Giuseppe Martiradonna, il presidente nazionale dell’associazione Arcigay, Luciano Lopopolo.

L’ingresso, fino ad esaurimento posti, è gratuito e non è necessaria prenotazione.