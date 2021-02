Rotaract Bisceglie, al via la rubrica “Rotar-View: conversando di idee e di talenti”

Comincia oggi, mercoledì 3 febbraio la rubrica “ROTAR-VIEW” promossa dal Rotaract Club di Bisceglie, consistente in una serie di incontri aperti al pubblico in modalità totalmente telematica durante i quali gli associati dialogheranno con giovani talenti del territorio sui loro progetti e le loro idee.

“Si tratta di un progetto continuativo, un percorso che attraverserà vari ambiti attraverso la scoperta ed il racconto di diverse esperienze di successo della nostra amata città” – afferma il presidente Giovanni Bombini – “Verranno affrontati temi che ci coinvolgono da vicino: musica, libri, alimentazione, startup, rispetto per l’ambiente e per gli animali. Denominatore comune di tutte le chiacchierate saremo proprio noi giovani e la valorizzazione del nostro territorio.”

Il ciclo di conversazioni della durata di circa 30 minuti avverrà sulla pagina Instagram “rotaractbisceglie” (Rotaract Club Bisceglie (@rotaractbisceglie) • Foto e video di Instagram) con la formula della Diretta a partire dalle ore 20.

L’incontro odierno avrà come ospite Tommy Papagni, founder della community “BARI FOOD PORN”, mentre mercoledì 17 febbraio il protagonista sarà il poeta biscegliese Giuseppe Pugliese, autore del libro “Io spesso mi sento blu scuro” pubblicato da Aletti. In fase di definizione le date per gli appuntamenti di marzo e aprile.

Il Rotaract Club di Bisceglie è parte di quella rete internazionale di volontari tra i 18 ed i 30 anni al servizio della comunità, con attività volte alla promozione e valorizzazione del territorio, perseguendo gli ideali rotariani. Il gruppo che quest’anno si è espanso grazie all’ingresso di nuovi soci e l’insediamento del nuovo consiglio direttivo ha molti progetti e collaborazioni in cantiere tra cui “Bisceglie in Miniatura” con il Rotary di Bisceglie, presentato in occasione del “Passaggio delle Consegne” dello scorso ottobre Passaggio delle Consegne al Rotaract Club di Bisceglie | Bisceglie24.

Articolo di: Sergio Cosmai