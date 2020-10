Passaggio delle Consegne al Rotaract Club di Bisceglie

Si è tenuta domenica all’Hotel Salsello la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” del Rotaract Club di Bisceglie per l’anno rotaractiano 2020/2021.

In collaborazione con i club di Molfetta e di Canosa, ha avuto luogo l’appuntamento che segna l’inizio del nuovo anno rotaractiano. Dopo una presentazione delle attività svolte nell’anno rotaractiano 2019/2020, c’è stato il “Passaggio del collare” dal presidente uscente Ciro Di Maio al neopresidente Giovanni Bombini.

Tra le iniziative svolte sono state ricordate la raccolta fondi in occasione della manifestazione “Donate per Donato“, realizzata in collaborazione con altre realtà associative locali, la visita al Trullo dell’artista Giacinto Galantino e l’ingresso di nuovi soci all’interno del gruppo. Bombini ha poi presentato il progetto in cantiere: “Bisceglie in miniatura” al quale si sta lavorando con il Rotary di Bisceglie, ed ha confermato la disponibilità a prendere parte ai service del Distretto 2120 Puglia e Basilicata. Il neopresidente ha anche presentato il nuovo direttivo composto da Mara Pinto, Adele Ricchitelli, Sergio Cosmai, Fabio Di Liddo, Francesco Cozzoli e Gianmarco Antifora.

Nel corso del pomeriggio sono intervenuti tra gli altri Silvia Bitritto, rappresentante distrettuale del Rotaract, Mino Dell’Orco, attuale assistente del governatore del distretto 2120 e Giuseppina Pedone, presidente in carica del Rotary Club Bisceglie.