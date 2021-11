Ritorna la Kermesse musicale “In viaggio con…” / PROGRAMMA

Ritorna la Kermesse musicale “In viaggio con…” giunta alla IV edizione con un cartellone articolato in quattro concerti, tutti al Teatro Politeama Italia di Bisceglie, che verrà inaugurato, oggi, venerdì 19 novembre con l’esibizione dell’Orchestra Giovanile della Provincia BAT diretta per l’occasione dal M° Nicola Notario.

La serata è dedicata ai “Classici Ri_cercati” sulle note della Sinfonia n. 104, l’ultima di Franz Joseph Haydn e alcune sinfonie d’opera di Rossini.

Gli altri appuntamenti prevedono il Concerto di Capodanno il giorno 3 Gennaio 2022, Il “Concerto d’Inverno” il 5 febbraio ed il 29 aprile “In viaggio con la Banda” con il Concerto Bandistico Città di Bisceglie.

Gli abbonamenti dal costo di euro 40,00 saranno acquistabili presso il botteghino del Teatro Politeama di Bisceglie sito in via Montello n. 2, oppure online seguendo il link https://bit.ly/3H3sF0G sino al 19 novembre, mentre il costo per ogni singolo evento sarà di euro 15.

La Direzione si riserva di apportare al programma le modifiche che si rendessero necessarie per esigenze tecniche o per cause di forza maggiore. Eventuali modifiche al cartellone saranno indicate nel sito internet del teatro www.fondazioneabbate.com