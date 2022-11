Mario Avagliano presenta a Bisceglie l’ultimo lavoro, “Il Dissenso al Fascismo”

La Sezione ANPI di Bisceglie insieme alla Mondadori Store, presentano l’ultimo lavoro dello storico Mario Avagliano, “Il Dissenso al Fascismo”. Appuntamento previsto per oggi, 27 novembre, a partire dalle ore 18.30.

Con l’autore dialogherà il prof. Michele Lucivero, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Bisceglie.

Interverranno all’incontro: l’Avvocato Biagio Lorusso per una disamina del dissenso al Fascismo in terra di Bari e Bisceglie nel ventennio e l’On. Francesco Boccia per un’analisi del dissenso al Fascismo oggi.