Marcello Veneziani presenta nella sua Bisceglie il libro: “La Cappa, per una critica del presente”

Mercoledì 30 marzo ore 19 le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano la presentazione del libro La Cappa, per una critica del presente di Marcello Veneziani (Marsilio), accompagnato dal professor Luciano Gigante, realizzata in collaborazione con Libri nel Borgo Antico.

Proseguendo nella sua indagine sulle radici del nostro vivere, Marcello Veneziani si interroga sulla scomparsa della realtà, della tradizione, della natura. Ci invita a prendere coscienza di un’adesione automatica al canone dominante, tra divieti, obblighi e cancellazioni veicolati da media e poteri.

Un excursus ragionato tra le follie odierne e i tabù vigenti, un serrato esercizio di critica per vivere il presente e non subirlo. Con il proposito finale di tentare un nuovo assalto al cielo per liberarlo dalla Cappa.

Prenotazione consigliata al form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nhKOiiiQ2RCjxUHnqFU-2e8k6jWc_clluTwmhl2UHb5ZEg/viewform, per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it