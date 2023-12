Libri, musica e creatività: il programma di dicembre delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Gli spazi culturali delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie si preparano ad accogliere il Natale in città con un calendario decembrino ricco di eventi.

Tanta lettura e letteratura, come sempre con una serie di interessanti appuntamenti di presentazione.

I momenti musicali e di spettacolo si alternano ad iniziative culturali e ai laboratori creativi, artistici e didattici per i più piccoli, offrendo diverse occasioni di intrattenimento per tutto il mese.

Si parte oggi 5 dicembre alle 18.30 con la presentazione di “Fragili” (Solferino) dello psichiatra Leonardo Mendolicchio, moderato da Brigida Figliolia.

Il 6 dicembre alle 18.30 il biologo tranese Marco Papagni racconterà ad adulti e più piccoli il mondo della scienza con “Alla scoperta del DNA”(Florestano edizioni).

Bis di appuntamenti per la rassegna Diritti in genere curata dal Circolo dei Lettori: il 12 dicembre alle ore 18 l’astrofisica Loreta Minutilli presenta “Le tessitrici” (Effequ) moderata da Cinzia Cognetti mentre il 18 dicembre alle 18 Cristina Campo presenta “La poesia dell’ombra e della luce” a cura di Giorgia Antonelli.

Entrando nel vivo delle festività il 14 dicembre porte aperte con il Laboratorio manuale dedicato

alla realizzazione delle decorazioni natalizie.

Si prosegue in compagnia dei libri: il 15 dicembre alle 19.30 Vincenza Di Schiena presenta “Un bacio e un graffio” (Ensamble): modera Pasquale Vitagliano, musica a cura di MissPia.

Cecilia Sala, giornalista, inviata di guerra, autrice e voce del seguitissimo podcast «Stories» sarà la grande ospite di domenica 17 dicembre alle 11.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro.

Attesissimo ospite il celebre “influencer” della fisica, seguitissimo con “@lafisicachecipiace”: Vincenzo Schettini presenta il 19 dicembre alle 18.30 “Ci vuole un fisico bestiale” (Mondadori).

Torna a riunirsi anche “Trucioli”, il gruppo di lettura delle Vecchie Segherie Mastrototaro, il 18 dicembre alle 19, con Ilenia Caito.

Un tuffo nel clima natalizio il 20 dicembre con lo Spettacolo “CANTO DI NATALE” di e con Giambattista Rossi.

Per concludere il 28 dicembre alle 19 con “La grande avventura” di Miky di Corato moderato da Mina Rutigliano.