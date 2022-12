L’attrice Lella Mastrapasqua confermata nel cast del programma comico “Mudù”

Nel cast della Mudù 10, la seguitissima sit com televisiva, ideata da Uccio De Santis, che da dieci edizioni racconta barzellette in formato di cortometraggi, anche un’attrice biscegliese.

Si tratta di Lella Mastrapasqua, presidente della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie e fresca vincitrice, nel corso dell’XI edizione della rassegna teatrale “Premio Leuca”, del premio per Migliore Regia per lo spettacolo “Miseria e Nobiltà”, premio condiviso con Enzo Matichecchia, anch’egli regista, tranese, dello stesso spettacolo e direttore artistico della Compagnia dei Teatranti.

“Stiamo ancora girando alcune barzellette – racconta Lella Mastrapasqua – La novità di quest’anno è l’ingresso di Tiziana Schiavarelli che porta tutta la sua esperienza teatrale e artistica. Si tratta, come sempre, di un’esperienza molto divertente, costruttiva e che ti porta a stare a contatto non solo con persone simpatiche e solari, ma con veri e propri professionisti a livello artistico”, sottolinea l’attrice biscegliese. La trasmissione va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 14:05 su Telenorba e in replica alle 20:30.

Nello scorso mese di settembre la Compagnia dei Teatranti ha conseguito tre riconoscimenti nel corso della rassegna teatrale “Teatro sotto le stelle – Premio Città di Melissa”. In terra crotonese lo spettacolo “Tre preti per una besciamella” ha ricevuto il premio come migliore regia (a Enzo Matichecchia), miglior attore non protagonista (a Cosimo Boccassini) e migliore attrice non protagonista (a Noemi Mazzola).

Tanti, pertanto, i successi ottenuti grazie al dinamismo e all’abilità scenica dell’attrice biscegliese Lella Mastrapasqua che torna nel cast del Mudù insieme, oltre al capocomico e mattatore Uccio De Santis, ad artisti di calibro rilevante come Antonella Genga, Umberto Sardella, Donato Francone, Pino Fusco, Emanuele Tartanone, Annabella Giordano, Max Diele, Brando Rossi. Luigia Caringella.