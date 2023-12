“L’amore fa schifo… se non sai come viverlo”, appuntamento a “Prendi Luna”

L’amore è un sentimento che ci accomuna tutti, uno dei sentimenti più forti e intensi che proviamo. L’amore però può essere pericoloso a volte e bisogna imparare a gestirlo e comprenderlo.

Per questo il caffè letterario Prendi Luna book&more e Amedeo Tartaglia, consultant&professional coach MCC ICF, hanno organizzato l’evento intitolato “L’amore fa schifo… se non sai come viverlo”.

L’evento si svolgerà sabato 16 dicembre alle ore 20:30 presso il caffè letterario Prendi Luna book&more in via Tupputi. La partecipazione potrà avvenire solo tramite prenotazione al numero telefonico 0808092484.

Articolo a cura di Simone Cesare Mastrodonato