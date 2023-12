Il Dna spiegato facile facile: Marco Papagni presenta il suo nuovo libro / VIDEO

Incuriosire i più piccoli e non solo verso il mondo della scienza e della genetica con una narrazione avvincente, chiara e coinvolgente: questo l’obiettivo del libro “Alla scoperta del DNA”, il nuovo libro, edito da Florestano, del dottor Marco Papagni presentato alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

In questo libro il chimico di origini biscegliesi vuole spiegare ai bambini come è fatto il DNA e qual è la sua funzione attraverso l’utilizzo di accattivanti disegni. In essi sono rappresentati Alessandro, Teresa, Giovanni, Claudia e tanti altri personaggi che animano la scena per rendere più agevole e divertente l’approccio a questa fondamentale molecola.

