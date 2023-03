Il biscegliese Francesco Sinigaglia finalista al “Premio Nabokov”

C’è anche il biscegliese Francesco Sinigaglia tra i finalisti del Premio internazionale di Letteratura “Nabokov”. Ieri al Teatro Comunale di Novoli (Lecce) la presentazione dei libri finalisti della XVII edizione.

Sinigaglia si è aggiudicato la finale nell’ambito della saggistica inedita con il volume dal titolo All the world is a stage. Teatro e metateatro in Hamlet di William Shakespeare, prossimamente in libreria.

Il Premio Nabokov dal 2006 promuove la letteratura in tutte le sue forme (narrativa poesia e saggistica), col patrocinio della Regione Puglia, della provincia di Lecce e del Comune di Novoli. Il presidente di Giuria è stato Alberto Lori (giornalista e scrittore, storica voce dei programmi Rai: Super Quark, La storia siamo noi e Mixer.

Francesco Sinigaglia, anche regista e Presidente dell’associazione di promozione sociale “CompagniAurea”, è stato accolto sul palcoscenico dal Direttore dell’Agenzia letteraria Interrete Piergiorgio Leaci e dal Direttore della casa editrice Tra Le Righe Libri di Lucca, Andrea Giannasi. Ospite speciale dell’evento è stata la dott.ssa Raffaella Fanelli, giornalista e Premio speciale Pino Scaccia 2022. Alla cerimonia, in più, da remoto, ha preso parte il giornalista di Canale 5 Toni Capuozzo (scrittore, blogger e conduttore televisivo), Premio speciale Scaccia 2020.