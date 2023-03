Giuseppe Di Pierro presenta il suo libro alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Si svolgerà domenica 19 Marzo alle ore 18.00 alle Vecchie Segherie Mastrototaro la presentazione del libro “Come sento la mia vita” di Giuseppe Di Pierro.

Giuseppe Di Pierro è nato nel 1997 e la sua vita è stata condizionata, sin dalla nascita, da una sordità causata da una mutazione genetica. In questo libro ha trattato quello che è stato il suo percorso di vita nei primi 25 anni, a partire dalla scoperta della sordità fino ad oggi. Un percorso molto tortuoso e complicato, ma costellato anche di momenti di speranza e coraggio che gli hanno permesso anche di laurearsi e specializzarsi in Economia.

Attualmente Giuseppe sta studiando per conseguire una seconda laurea in Psicologia, lavora lontano dalla sua città natale, vive da solo, è autonomo al 100%, ha scritto un libro, viaggia in auto su e giù per l’Italia dopo aver superato l’ansia e la paura di guidare. Come ha fatto? Come è riuscito ad affrontare gli ostacoli che inevitabilmente gli ha portato la sua sordità? In che modo li ha affrontati? Cosa ha imparato? Lo racconterà domenica nel corso della presentazione del suo libro.