Giulio Di Luzio presenta il suo ultimo romanzo al Prendi Luna book & more

Il caffè letterario Prendi Luna book & more questa sera, 16 maggio alle ore 19:30, ospita Giulio Di Luzio e il suo ultimo romanzo “Gli anni della disobbedienza” (I libri di Icaro, 2024).

Roberto, il protagonista, è un cinquantenne sposato, disilluso dalla vita, depresso, con una quotidianità che fatica a tenere in equilibrio tra incubi, notti insonni e attacchi di panico di cui sta cercando le cause. Grazie alla psicanalisi, riemerge in conflitto interiore che lo attraversa fin dagli anni della sua giovinezza.

Un romanzo di formazione dell’età adulta che mescola con sapiente maestria le disillusioni e le

passioni, i rimpianti e le incertezze alla base di ogni scelta importante che siamo chiamati a fare.

L’autore biscegliese ha lavorato per Il Manifesto e Liberazione. Ha pubblicato svariati

libri di forte impegno civile tra saggi e romanzi, partecipando a numerose trasmissioni televisive e

radiofoniche tra cui Chi l’ha visto, Rai News 24, Radio 3 Fahrenheit, Racconti di vita. Attualmente

si occupa del conflitto ucraino e delle relazioni tra Federazione Russa e Stati Uniti. Dialoga con l’autore la Prof.ssa Marisa Contò.