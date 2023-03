“Filumena Marturano tra i vicoli di Napoli”, il nuovo lavoro teatrale di Fagipamafra

La compagnia teatrale Fagipamafra, diretta da Fabiano Di Lecce, è pronta a mettere in scena un nuovo lavoro teatrale, un’opera musicale dal sapore partenopeo: “Filumena Marturano tra i vicoli di Napoli”.

Sabato 25 marzo alle 20:30 e domenica 26 marzo alle 17:30 al Teatro Politeama Italia in via Montello n. 2 il regista Di Lecce porterà in scena i nuovi allievi del secondo anno e alcuni interpreti della Compagnia.

Si tratta delle ragazze e dei ragazzi che raggiungono il diploma dopo aver frequentato due anni di corso. Protagonista dell’opera sarà la diciassettenne Sara Danese (nei panni, per l’appunto, di Filumena). Tra gli altri interpreti vi sono Nicola Emilio Panunzio, Francesco Di Benedetto, Desirée Delvecchio, Giada Musci, Arianna Di Pilato, Flavio Torchetti, Nicolò Provino, Antonio Amoruso, Giuseppe De Pasquale, Stefania Povia, Adriana Giordano, Pasqua Valente, Isa Ciccolella, Lorenzo Colangelo, Angela Lezoche, Aurora Lopopolo e Lara C. Proscia.

Vocal coach Luciana Negroponte, coreografia di Maria Bombini, make-up artist Rita Torchetti, hair stylist Angela Moio, fotografia Vito Frisari, costumi Teresa Valente. Special guest: il coro della Comapgnia Fagipamafra. Regia di Fabiano Di Lecce.

Prevendita attiva presso la sede di Fagipamafra in via Pasubio n. 12 e in via Aldo Moro n. 38.