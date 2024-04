Festival “AETAS”, a Bisceglie “Storie Sonore” per celebrare i 100 anni della Disney

Si terrà domenica 14 aprile il quarto appuntamento del Festival artistico “AETAS” ideato e organizzato da Artevives aps con il contributo di Fondazione Puglia e il patrocinio della Città di Bisceglie.

“Storie Sonore… una storia senza tempo”, questo il titolo dell’appuntamento in programma alle ore 18:00 al Teatro Politeama Italia di Bisceglie.

Il pubblico avrà la possibilità di immergersi in uno spettacolo in cui musica e danza saranno legati insieme dal filo rosso dei sogni. Uno show che omaggerà i cento anni della Disney e ripercorrerà, in una storia originale e coinvolgente, ambientazioni e musiche fantastiche che hanno fatto sognare e appassionare diverse generazioni.

Lo spettacolo, di cui Veronica Sinigaglia è autrice e regista, avrà come protagonista l’A.S.D. Rudra Accademia di Danza, Musica e Teatro con coreografie di Ernesto Valenzano e Betty Papagni. Voce di Veronica Sinigaglia.

Per dettagli, informazioni e prenotazioni:

Infoline: 0803968048

Whatsapp: 3495452270 – 3423504503

Mail: artevives.info@gmail.com