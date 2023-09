DigithON 2023: oggi la premiazione dei progetti vincitori

Oggi, ultima giornata di DigithON, sarà dedicata alla premiazione dei progetti vincitori, talk e riflessioni conclusive rivolte al futuro.

L’appuntamento alle Vecchie Segherie è alle 10.30, con l’intervento del fondatore di DigithON Francesco Boccia e quelli del Prof. Ing. Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico Bari, e del Prof. Stefano Bronzini, del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, intervistati da Enzo Magistà, direttore della redazione giornalistica Gruppo Norba su Business e innovazione tecnologica al sud. A seguire, il vice presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Mario Aprile, parlerà dell’importanza dei giovani, forza delle imprese.

Alle 11.15 la proclamazione dei vincitori di DigithON 2023 e la premiazione affidata a Francesco Boccia e al Presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana. Il primo classificato a DigithON 2023, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, riceverà un assegno di €10.000 offerto da Confindustria Bari e BAT.

In palio tantissimi altri riconoscimenti tra borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro: il Premio TIM del valore di 2.500 €; Intesa Sanpaolo Innovation Center offre una sessione 1:1 di Coaching & Advisory con Bill Barber, Innovation Manager e Startup Coach di Intesa Sanpaolo Innovation Center, finalizzata all’analisi del business plan e alla ottimizzazione della comunicazione della propria value proposition; il Premio EY CUP, un grant di3.000 € erogato dall’Associazione DigithON e un iter dedicato di assunzione in EY pensato appositamente per il team al fine di consentire un accesso rapido nel mondo EY; GoBeyond, il progetto di innovazione responsabile powered by Sisal, riconosce una speciale menzione, del valore di 1000 € alla startup più in linea con i valori del progetto tra le partecipanti a DigithON, Nexi offre un premio in denaro di 2.000 € per la “Digitalizzazione ed Innovazione”, alla startup che più si mostrerà in linea con la volontà di Nexi di promuovere e facilitare l’innovazione digitale nel nostro Paese; il Premio A.S.C del valore di3000 €, un eventuale stage in A.S.C. nella sede nazionale dell’ente, promozione sul sito istituzionale (ascsport.it) e sui canali social nazionali, alla startup vincitrice che propone nuove idee e soluzioni riguardanti il mondo sportivo; Premio”DigithON AWS Award” assegnato da Amazon, un riconoscimento di 10.000 $ di crediti per servizi AWS; Digital Magics con la sua squadra affiancherà la startup e aiuterà i talenti nel loro percorso di crescita perfezionando tecnologie e modello di business; il Premio in memoria di Gino Di Pace del valore di 3000€: la sezione TIC premierà la startup che meglio interpreta i valori che hanno guidato Gino nel suo percorso manageriale; il Premio BINP: 3 sessioni intensive di assistenza progettuale finalizzate a perfezionare la definizione della iniziativa imprenditoriale ed orientare il team alla presentazione dell’idea di business ad uno dei fondi di VC partner del programma; Aulab offre a una delle startup vincitrici una consulenza di alto livello sulla cybersecurity del progetto selezionato per permettere al team di acquisire una maggiore consapevolezza riguardo alle best practice di sicurezza informatica e rafforzare la propria posizione sul mercato, inoltre la startup selezionata avrà inoltre accesso a un esclusivo percorso di formazione in ambito secure coding, il corso “Cyber Security DevSecOps Expert”. Questo corso di formazione fornirà le competenze e le conoscenze necessarie per integrare la sicurezza fin dalla fase di sviluppo del software, aumentando la resistenza alle minacce informatiche e garantendo un ambiente più sicuro per gli utenti e infine, un percorso di accelerazione offerto da RETE MEDITERRANEA INNOVAZIONE.